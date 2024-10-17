Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Орловской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппарата: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре — над территорией Курской области и три — над территорией Брянской области», — сообщили в российском военном ведомстве.