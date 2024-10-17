Поддержка Киева подорвала рейтинг одобрения Шольца — NYT

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка Украины канцлером Германии Олафом Шольцем подорвала его рейтинг одобрения. Об этом в среду пишет газета The New York Times в связи с предстоящим визитом президента США Джо Байдена в Берлин.

Как отмечается, Байден нашел в лице Шольца «надежного партнера» в вопросах поддержки Украины и введения антироссийских санкций. Однако Германии «пришлось заплатить» за это: конфликт на Украине нанес удар по автомобильному и промышленному секторам ФРГ, а также по рейтингу одобрения канцлера.

Согласно обнародованному в конце сентября опросу телеканала ZDF, порядка 65% жителей Германии не удовлетворены работой правительства и почти 60% немцев недовольны лично канцлером Олафом Шольцем.