Нетаньяху считает позорным призыв Макрона не поставлять оружие Израилю

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал позорным призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к другим странам ограничить поставки оружия еврейскому государству. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

«Израиль считает, что его друзья в Европе, такие как Франция, должны стоять на его стороне», — сказал Нетаньяху. Он отметил несвоевременный характер призыва французского лидера, заявив, что в это же время Иран вооружает различные группировки на Ближнем Востоке, с которыми воюет Израиль, в частности ливанское шиитское движение «Хезболлах» и палестинское движение ХАМАС.

«Я нахожу позорным этот призыв, хотя мы не получаем оружие из Франции. Я надеюсь, что Франция изменит свою политику, и мы сможем работать вместе во имя стабильности Ливана, а также по другим региональным вопросам», — добавил он.