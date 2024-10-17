Нетаньяху считает позорным призыв Макрона не поставлять оружие Израилю
09:20 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал позорным призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к другим странам ограничить поставки оружия еврейскому государству. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.
«Израиль считает, что его друзья в Европе, такие как Франция, должны стоять на его стороне», — сказал Нетаньяху. Он отметил несвоевременный характер призыва французского лидера, заявив, что в это же время Иран вооружает различные группировки на Ближнем Востоке, с которыми воюет Израиль, в частности ливанское шиитское движение «Хезболлах» и палестинское движение ХАМАС.
«Я нахожу позорным этот призыв, хотя мы не получаем оружие из Франции. Я надеюсь, что Франция изменит свою политику, и мы сможем работать вместе во имя стабильности Ливана, а также по другим региональным вопросам», — добавил он.
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