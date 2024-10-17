Расширение БРИКС говорит о разочаровании стран Азии порядком США — эксперт КНР
09:32 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Быстрое расширение БРИКС свидетельствует о разочаровании в странах Азиатского региона внешней политикой США и американским порядком мироустройства, который Вашингтон пытается повсеместно диктовать. Такую точку зрения высказал эксперт Института глобального развития при Центре исследований развития Госсовета КНР Сунь Пэйсун.
«Большинство азиатских стран склоняется в пользу БРИКС — это свидетельствует об их разочаровании в экономическом порядке, возглавляемом США», — пишет он в статье, опубликованной в газете Global Times.
Китайский политолог отмечает, что стремление Соединенных Штатов сформировать в мире собственный «экономический лагерь» противоречит интересам государств Азии, для которых стимулирование роста остается приоритетным вопросом. «Развитие — это ключевой фактор, ведущий их к БРИКС», — считает автор, по мнению которого открытые рынки следует считать основой для прогресса всех стран региона.
НОВОСТИ
- 10:32 17.10.2024
- Развал ВСУ в Донбассе уже невозможно остановить - Риттер
- 10:20 17.10.2024
- США нанесли удары по пяти подземным складам оружия хуситов в Йемене — шеф Пентагона
- 10:05 17.10.2024
- Поставки зерна из РФ покрыли до 20% годовой потребности стран Африки — ФАО
- 10:00 17.10.2024
- Товарооборот между Японией и РФ растет второй месяц подряд
- 09:20 17.10.2024
- Нетаньяху считает позорным призыв Макрона не поставлять оружие Израилю
- 09:05 17.10.2024
- Поддержка Киева подорвала рейтинг одобрения Шольца — NYT
- 09:00 17.10.2024
- Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников над регионами России
- 21:36 16.10.2024
- Объем портфеля розничных продуктов в сегменте партнерского финансирования в Сбере вырос в 7 раз
- 21:25 16.10.2024
- В Румынии принято срочное постановление о расходах страны на обучение украинских пилотов F-16
- 20:55 16.10.2024
- США выделили Украине еще 425 млн долларов на вооружения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать