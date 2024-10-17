Расширение БРИКС говорит о разочаровании стран Азии порядком США — эксперт КНР

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Быстрое расширение БРИКС свидетельствует о разочаровании в странах Азиатского региона внешней политикой США и американским порядком мироустройства, который Вашингтон пытается повсеместно диктовать. Такую точку зрения высказал эксперт Института глобального развития при Центре исследований развития Госсовета КНР Сунь Пэйсун.

«Большинство азиатских стран склоняется в пользу БРИКС — это свидетельствует об их разочаровании в экономическом порядке, возглавляемом США», — пишет он в статье, опубликованной в газете Global Times.

Китайский политолог отмечает, что стремление Соединенных Штатов сформировать в мире собственный «экономический лагерь» противоречит интересам государств Азии, для которых стимулирование роста остается приоритетным вопросом. «Развитие — это ключевой фактор, ведущий их к БРИКС», — считает автор, по мнению которого открытые рынки следует считать основой для прогресса всех стран региона.