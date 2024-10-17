Товарооборот между Японией и РФ растет второй месяц подряд
10:00 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот Японии и России в сентябре 2024 вырос на 22,78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 98,6 млрд иен ($659 млн по текущему курсу). Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.
В августе товарооборот между двумя странами вырос на 23,81%, до 105,59 млрд иен ($743 млн). Рост был зафиксирован впервые с августа 2022 года. В то же время за первую половину текущего финансового года (апрель — сентябрь) товарооборот между двумя странами снизился на 10,24%.
В сентябре экспорт из Японии в Россию вырос на 98,5%, до 33,3 млрд иен ($222,5 млн), а импорт из РФ вырос на 2,8%, до 65,3 млрд иен ($436,7 млн). Между тем с апреля по сентябрь экспорт из Японии в РФ снизился на 13,5%, до 183 млрд иен ($1,2 млрд), а импорт из РФ сократился на 8,6%, до 380 млрд иен ($2,5 млрд). Главными категориями в товарообороте остаются японские автомобили (более 65% от всего экспорта из Японии и Россию) и российские энергоносители (около 70% от всего импорта из России).
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