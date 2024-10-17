Поставки зерна из РФ покрыли до 20% годовой потребности стран Африки — ФАО

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безвозмездные поставки зерна из России покрыли до 20% годовой потребности отдельных стран Африки, но необходимость в продолжении такой помощи остается. Об этом заявил ТАСС директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

«Это была достаточно своевременная и эффективная поставка. По нашим оценкам, она покрыла от 6% до 20% годовой потребности этих стран в пшенице. Но будем реалистами, прошел почти год, эту пшеницу уже съели. А количество зон голода в мире, к сожалению, остается на прежнем уровне. Поэтому необходимость в безвозмездной продовольственной помощи многим странам, по линии международных организаций или по двусторонним каналам, остается», — отметил он.