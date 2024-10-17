США нанесли удары по пяти подземным складам оружия хуситов в Йемене — шеф Пентагона

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские силы нанесли удары по пяти подземным складам оружия на территории Йемена, подконтрольной хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом говорится в письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

«Сегодня американские вооруженные силы, в том числе бомбардировщики B-2 ВВС США, нанесли высокоточные удары по пяти укрепленным подземным складам вооружений на подконтрольной хуситам территории Йемена», — отметил глава военного ведомства США. По его версии, на складах хранились «различные компоненты вооружений тех типов, которые хуситы применяли для атак на гражданские суда и военные корабли в регионе».

По мнению Остина, нанесенные США удары «еще более снизят потенциал хуситов по продолжению дестабилизирующих действий», а также якобы помогут обеспечить безопасность американских сил. Шеф Пентагона заверил, что «США без колебаний примут меры для защиты» американских сил и пресечения новых атак на суда.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.