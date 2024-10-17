Украина не получит 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов раньше лета 2025 года — WSJ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина с большой вероятностью не сможет получить раньше лета следующего года 20 истребителей F-16 и 40 пилотов, способных управлять ими. Об этом сообщила газета The Wall Street Jornal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее информации, наряду с опытными пилотами обучение на F-16 начали проходить молодые бойцы, в связи с чем сроки подготовки увеличатся. Кроме того, у украинцев возникли проблемы с изучением языка, отмечает WSJ.