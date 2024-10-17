Львов, растерзавших сотрудницу парка «Тайган», не будут усыплять — директор парка

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Львов, растерзавших сотрудницу парка львов «Тайган» и директора зоопарка «Сказка» в Республике Крым Леокадию Перевалову, не будут усыплять, сказал ТАСС директор парка Олег Зубков.

Перевалова погибла в среду во время уборки клетки с тремя львами в результате нападения хищников. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2. ст. 143 УК РФ).

«Львы дальше будут жить в парке, их не будут усыплять», — сказал он, отметив, что сейчас организуются похороны женщины, в вопросе оказании помощи руководство парка находится в полном контакте с родственниками.

Ранее Зубков сообщил, что сотрудники, прибывшие на место, уже не могли оказать какую-либо помощь женщине.

Как отметил директор «Тайгана», Перевалова начинала карьеру с должности рабочего по уходу за животными, затем стала директором ялтинского зоопарка «Сказка». Женщина была опытным специалистом и обучала других сотрудников, как обращаться с хищными животными.