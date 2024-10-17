Львов, растерзавших сотрудницу парка «Тайган», не будут усыплять — директор парка
11:05 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Львов, растерзавших сотрудницу парка львов «Тайган» и директора зоопарка «Сказка» в Республике Крым Леокадию Перевалову, не будут усыплять, сказал ТАСС директор парка Олег Зубков.
Перевалова погибла в среду во время уборки клетки с тремя львами в результате нападения хищников. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2. ст. 143 УК РФ).
«Львы дальше будут жить в парке, их не будут усыплять», — сказал он, отметив, что сейчас организуются похороны женщины, в вопросе оказании помощи руководство парка находится в полном контакте с родственниками.
Ранее Зубков сообщил, что сотрудники, прибывшие на место, уже не могли оказать какую-либо помощь женщине.
Как отметил директор «Тайгана», Перевалова начинала карьеру с должности рабочего по уходу за животными, затем стала директором ялтинского зоопарка «Сказка». Женщина была опытным специалистом и обучала других сотрудников, как обращаться с хищными животными.
НОВОСТИ
- 12:05 17.10.2024
- Иран «болезненно» ответит Израилю в случае удара по иранским объектам — глава КСИР
- 12:00 17.10.2024
- Границы Украины должны быть обозначены для вступления в НАТО, утверждают дипломаты альянса
- 11:32 17.10.2024
- Суд приговорил к 7 годам колонии бывшего главного нарколога РФ Брюна за мошенничество
- 11:20 17.10.2024
- Израиль может ударить по Ирану «в ближайшие дни» — WP
- 11:00 17.10.2024
- Украина не получит 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов раньше лета 2025 года — WSJ
- 10:32 17.10.2024
- Развал ВСУ в Донбассе уже невозможно остановить - Риттер
- 10:20 17.10.2024
- США нанесли удары по пяти подземным складам оружия хуситов в Йемене — шеф Пентагона
- 10:05 17.10.2024
- Поставки зерна из РФ покрыли до 20% годовой потребности стран Африки — ФАО
- 10:00 17.10.2024
- Товарооборот между Японией и РФ растет второй месяц подряд
- 09:32 17.10.2024
- Расширение БРИКС говорит о разочаровании стран Азии порядком США — эксперт КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать