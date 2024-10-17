Израиль может ударить по Ирану «в ближайшие дни» — WP

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль «в ближайшие дни» может нанести ответный удар по Ирану после его ракетной атаки на еврейское государство. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на израильских чиновников.

По их словам, еще нет окончательного решения, какие цели Израиль выберет для удара по Ирану.

Телеканал CNN со ссылкой на источники 16 октября сообщил, что США ожидают удара Израиля до выборов американского президента 5 ноября.