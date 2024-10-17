Границы Украины должны быть обозначены для вступления в НАТО, утверждают дипломаты альянса

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломаты НАТО утверждают, что границы Украины должны быть четко обозначены для ее вступления в альянс. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его информации, дипломаты НАТО заявили, что границы Украины должны быть четко обозначены для ее присоединения к альянсу. Это необходимо для того, чтобы не было сомнений о возможном вступлении в силу пятой статьи о взаимной помощи стран НАТО, пишет агентство.