Иран «болезненно» ответит Израилю в случае удара по иранским объектам — глава КСИР
12:05 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран намерен «болезненно» ответить Израилю, если тот ударит по иранским объектам, американские батареи противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) не помогут. С таким предостережением выступил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами на церемонии прощания с погибшим замглавы КСИР Аббасом Нилфорушаном.
«Вы знаете, что, когда мы что-то говорим, мы это исполняем. Если нанесете удар по какому-либо нашему объекту как на территории Ирана, так и в регионе, мы ответим болезненно», — сказал Салами, обращаясь к Израилю. Прямую трансляцию церемонии вел телеканал IRIB.
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