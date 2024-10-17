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Шольц заявил, что ничего в позиции и решениях ФРГ по Украине не изменится

12:32 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ничего в позиции и решениях ФРГ по Украине после того, как президент Владимир Зеленский публично представил свой план урегулирования конфликта, не изменится.

«Вы знаете позицию Германии по вопросам, которые тут затронуты. В ней ничего и не изменится», — отметил Шольц по прибытии на саммит ЕС. «Но я хочу очень ясно сказать, что самое важное заключается в том, чтобы мы были солидарны и обсудили, что возможно. В центре внимания находится выделение средств, благодаря которым Украина могла бы себя защитить», — добавил канцлер.

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