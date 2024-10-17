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Литва может тратить на оборону и больше, но на эти деньги нечего купить — премьер

13:00 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонный бюджет Литвы, который из года в год перекрывает предыдущие рекордные цифры, мог бы быть и большим, но на эти деньги на рынке вооружений нечего купить. Об этом заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

«Оборонный бюджет планируется для того, чтобы его реализовать. Можно запланировать сколько угодно денег, но нам нужны вещи (вооружение — прим. ТАСС), а их нет», — сказала она, имея в виду проблемы с производством в военной промышленности.

По словам главы правительства, Вильнюс сделал все возможное, чтобы ускорить контракты по средствам противовоздушной обороны. «Однако получения самого этого вооружения придется ждать», — отметила Шимоните. Аналогичная ситуация с тяжелой бронетехникой. «В 2025 году предстоит за нее внести авансы, но пока эта техника поступит», — сказала премьер.

«Мы можем запланировать на оборону и 5% валового внутреннего продукта. Вопрос состоит в том, что за эти деньги можно получить», — подчеркнула Шимоните.

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