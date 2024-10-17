Более 2 тыс. мигрантов выдворены из России в рамках проводимой операции «Нелегал»

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 2 тысяч иностранных граждан выдворены за пределы России в рамках второго этапа операции «Нелегал». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более 2 тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 20 решений о депортации иностранных граждан, депортировано — 12», — говорится в сообщении.