Более 2 тыс. мигрантов выдворены из России в рамках проводимой операции «Нелегал»
13:05 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 2 тысяч иностранных граждан выдворены за пределы России в рамках второго этапа операции «Нелегал». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено более 2 тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 20 решений о депортации иностранных граждан, депортировано — 12», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:32 17.10.2024
- Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН
- 13:20 17.10.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Максимильяновка ДНР
- 13:00 17.10.2024
- Литва может тратить на оборону и больше, но на эти деньги нечего купить — премьер
- 12:55 17.10.2024
- Алтайский курорт Сбера «Манжерок» готовится к зимнему сезону
- 12:32 17.10.2024
- Шольц заявил, что ничего в позиции и решениях ФРГ по Украине не изменится
- 12:20 17.10.2024
- Импорт товаров из РФ в Индию вырос до $32 млрд в апреле — сентябре — Минторг республики
- 12:05 17.10.2024
- Иран «болезненно» ответит Израилю в случае удара по иранским объектам — глава КСИР
- 12:00 17.10.2024
- Границы Украины должны быть обозначены для вступления в НАТО, утверждают дипломаты альянса
- 11:32 17.10.2024
- Суд приговорил к 7 годам колонии бывшего главного нарколога РФ Брюна за мошенничество
- 11:20 17.10.2024
- Израиль может ударить по Ирану «в ближайшие дни» — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать