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Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН

13:32 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля атакуют систему ООН. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит лидеров стран сообщества в Брюсселе.

«ООН атакована по всем фронтам правительством Израиля: (генеральный секретарь ООН Антониу — прим. ТАСС) Гутерриш воспринимается как антисемит, БАПОР воспринимается как террорист, вся система ООН находится под атакой», — сказал он.

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