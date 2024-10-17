ВС РФ освободили населенный пункт Максимильяновка ДНР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.