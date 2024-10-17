Альтернативой миру на Украине является война на истребление — Токаев
14:00 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Альтернатива мирному урегулированию ситуации на Украине состоит в войне на истребление, и некоторые силы в мире, возможно, заинтересованы в ней. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.
«Другого пути нет. Альтернатива — это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну», — приводит слова президента его пресс-служба.
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