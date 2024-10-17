0
0
167
НОВОСТИ

Альтернативой миру на Украине является война на истребление — Токаев

14:00 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Альтернатива мирному урегулированию ситуации на Украине состоит в войне на истребление, и некоторые силы в мире, возможно, заинтересованы в ней. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.

«Другого пути нет. Альтернатива — это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну», — приводит слова президента его пресс-служба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 17.10.2024
Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения породы рудника
0
96
14:12 17.10.2024
Дума приняла в I чтении проект о запрете публичной пропаганды чайлдфри
0
121
13:32 17.10.2024
Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН
0
197
13:20 17.10.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Максимильяновка ДНР
0
190
13:05 17.10.2024
Более 2 тыс. мигрантов выдворены из России в рамках проводимой операции «Нелегал»
0
215
13:00 17.10.2024
Литва может тратить на оборону и больше, но на эти деньги нечего купить — премьер
0
236
12:55 17.10.2024
Алтайский курорт Сбера «Манжерок» готовится к зимнему сезону
0
207
12:32 17.10.2024
Шольц заявил, что ничего в позиции и решениях ФРГ по Украине не изменится
0
262
12:20 17.10.2024
Импорт товаров из РФ в Индию вырос до $32 млрд в апреле — сентябре — Минторг республики
0
244
12:05 17.10.2024
Иран «болезненно» ответит Израилю в случае удара по иранским объектам — глава КСИР
0
279

Возврат к списку