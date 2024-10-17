Дума приняла в I чтении проект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения — так называемой идеологии чайлдфри.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Инициатива предлагает запретить распространение в сети Интернет, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Как ранее подчеркивал Володин, речь идет именно о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения, «под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка».

Документ предлагает уточнить в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», что распространение пропаганды отказа от деторождения станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Устанавливается, что владельцы соцсетей должны будут осуществлять мониторинг для выявления пропаганды отказа от деторождения.