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Трое горняков погибли на Камчатке после обрушения породы рудника

14:32 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение породы произошло на руднике на Камчатке, погибли трое горняков, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Поступила информация о том, что в штреке № 3 рудника АО „Быстринская горная компания „Кумроч“ произошло обрушение породы. К месту происшествия на разведку выдвинулась нештатная военизированная горно-спасательная команда с соответствующей экипировкой. Обнаружены трое погибших. Из-под завалов тела достали. Поднимают на поверхность», — написал он в «ВКонтакте».

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