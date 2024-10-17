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НОВОСТИ

Путин встретится с руководством СМИ стран БРИКС

16:12 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС.

«18 октября в Москве, в преддверии саммита БРИКС в Казани 22–24 октября, пройдет встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран — членов объединения», — сообщила пресс-служба Кремля.

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