Путин встретится с руководством СМИ стран БРИКС

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС.

«18 октября в Москве, в преддверии саммита БРИКС в Казани 22–24 октября, пройдет встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран — членов объединения», — сообщила пресс-служба Кремля.