Sminex приобрела компанию «Инград» у концерна «Россиум»

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Девелоперская компания Sminex закрыла сделку по приобретению компании «Инград» у концерна «Россиум». В ее состав вошли 19 девелоперских проектов в стадии строительства и проектирования в Москве и Московской области. Их общая площадь, включая жилую, коммерческие помещения и социальную инфраструктуру, составляет 7,1 млн кв. м. Вместе с этим в контуре сделки 15 тыс. га земельного банка в Московской области, в том числе два проекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), два проекта строительства логистических центров в Новой Москве и другие активы. Сделка состоялась при поддержке ключевого финансового партнера Sminex и «Инграда» – Сбербанка.

Компания «Инград» создана в 2012 году. С тех пор она ввела в эксплуатацию 17 проектов общей площадью 3,7 млн кв. м, в том числе жилые – площадью 2,2 млн кв. м. По итогам 2023 года выручка девелопера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 63,3 млрд руб., EBITDA – 11,1 млрд руб.

«Благодаря этой сделке Sminex существенно нарастил портфель проектов. Мы продолжим работать под двумя брендами, сохраним максимальное количество сотрудников и объединим компетенции компаний, – подчеркнул президент Sminex Алексей Тулупов. – Мы продолжим исполнять обязательства «Инграда» по строительству качественных домов и созданию социальных объектов. Сейчас мы анализируем все направления деятельности «Инграда». Нам предстоит решить, какие из них станут нашими новыми профильными, и мы продолжим их развивать. О планах на приобретенные активы мы намерены рассказать в ближайшие месяцы».

«Концерн «Россиум» более 10 лет занимался развитием компании «Инград» и продает ее на пике инвестиционной стоимости, – отметил генеральный директор «Россиума» Вячеслав Шелопутов. – Я уверен, что продажа актива профильному инвестору, который имеет колоссальный опыт на рынке и будет лично вовлечён в развитие бизнеса, позволит не только развивать существующие проекты на том же высоком уровне, но и улучшить характеристики будущих проектов».

Для Sminex это вторая за два года сделка по приобретению крупного девелопера. В 2022 году за 38 млрд руб. компания купила «Интеко» и смогла успешно интегрировать ее в свой бизнес. Финансовым партнером сделки также выступил Сбербанк.