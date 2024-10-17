Зеленский в Брюсселе не смог ответить на вопросы с критикой его «плана»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский перед встречей Евросовета в Брюсселе не смог ответить на вопросы журналистов с критикой озвученного накануне «плана» урегулирования конфликта.

На пресс-подходе перед началом встречи, на который Зеленский пришел вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем, журналисты успели задать два вопроса. Первый журналист попросил его прокомментировать слова критиков «плана» о том, что «в документе содержится только то, что союзники могут сделать для Украины, но нет ничего о том, что Украина может сделать для союзников». На это Зеленский ответил, что «план подготовили не для критиков», а также добавил, что Украина уже и так делает многое, теперь очередь за союзниками. По его мнению, главная черта «плана» заключается в том, что он «не зависит от воли Москвы».

Другой журналист указал, что многие пункты «плана» были отвергнуты уже ранее, и спросил, как Зеленский намерен изменить эту ситуацию. «Не так много таких пунктов», — попытался возразить Зеленский. Затем он признал, что Украина уже не раз обсуждала удары дальнобойным оружием вглубь территории России, но получала отказ. По утверждению Зеленского, у Украины теперь «есть собственные дальнобойные возможности, это должно подтолкнуть союзников».

После этого вопроса Мишель увел Зеленского от журналистов.