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НОВОСТИ

Источник Sky News Arabia подтвердил гибель главы политбюро ХАМАС в Рафахе

17:12 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Источник вещающего из Дубая телеканала Sky News Arabia подтвердил гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.

Согласно утверждению собеседника телеканала, Синвар был убит в ходе боестолкновения с израильскими военными в городе Рафах на юге сектора Газа.

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