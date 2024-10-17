Лукашенко рассказал, почему на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы
19:05 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать белорусы. Видеофрагмент его речи опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».
«Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам, [президента РФ Владимира] Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы, — сказал Лукашенко. — Почему? Потому что это наша проблема, я не хочу, чтобы там решались вопросы — наши вопросы — без нас. Да, они не оттяпают там до Гомеля, Полесья, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать».
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