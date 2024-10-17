СМИ привели некоторые подробности гибели лидера ХАМАС

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был убит в городе Рафах в секторе Газа при ударе израильских ВС по дому, в котором он скрывался. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По его сведениям, в момент атаки Синвар находился внутри здания. Утверждается, что строение было заминировано. Согласно сообщению Al Hadath, тело Синвара было перевезено на территорию Израиля.