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НОВОСТИ

СМИ привели некоторые подробности гибели лидера ХАМАС

20:00 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был убит в городе Рафах в секторе Газа при ударе израильских ВС по дому, в котором он скрывался. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По его сведениям, в момент атаки Синвар находился внутри здания. Утверждается, что строение было заминировано. Согласно сообщению Al Hadath, тело Синвара было перевезено на территорию Израиля.

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