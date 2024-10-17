Глава МИД Израиля: Синвар был убит солдатами израильской армии
20:10 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подтвердил, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован израильскими солдатами.
«Синвар, ответственный за резню 7 октября [2023 года], был убит солдатами израильской армии», — сказал Кац. Высказывания главы израильского МИД цитирует телеканал N12.
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