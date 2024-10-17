Рютте: У НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине

20:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не имеет никаких подтверждений, что войска КНДР задействованы в какой бы то ни было мере на Украине, заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны НАТО.

«У НАТО нет никаких доказательств присутствия военных КНДР на Украине», — сказал он. При этом, по его словам, НАТО полагает, что КНДР оказывает военное содействие России, «поставляя оружие и технологии». Он отметил, что министры обороны НАТО обсуждали предполагаемую роль КНДР, Китая и Ирана в конфликте.