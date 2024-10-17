МИД Франции: Украина переживает нелегкий момент, ей тяжело удерживать линию фронта
22:15 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина переживает сложный момент, ей тяжело удерживать линию фронта. Такое мнение выразил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.
«Действительно, Украина переживает нелегкий момент, ей тяжело удерживать линию фронта», — отметил он.
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