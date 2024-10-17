МИД Франции: Украина переживает нелегкий момент, ей тяжело удерживать линию фронта

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина переживает сложный момент, ей тяжело удерживать линию фронта. Такое мнение выразил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.

«Действительно, Украина переживает нелегкий момент, ей тяжело удерживать линию фронта», — отметил он.