Силы ПВО за сутки сбили 28 украинских БПЛА над Россией

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате 28 украинских беспилотников самолетного типа за сутки.

По данным военного ведомства, над Орловской областью было сбито 18 беспилотников, 7 — над Курской, еще 3 — над Брянской.