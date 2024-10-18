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НОВОСТИ

Силы ПВО за сутки сбили 28 украинских БПЛА над Россией

09:00 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате 28 украинских беспилотников самолетного типа за сутки.

По данным военного ведомства, над Орловской областью было сбито 18 беспилотников, 7 — над Курской, еще 3 — над Брянской.

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