Саммит ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии в ЕС

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит ЕС заявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в сообщество, обвинив страну в нарушении европейских ценностей. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

«Европейский совет выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства, который идет против ценностей и принципов, на которых основан Евросоюз. Этот подрывает европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс приема в ЕС», — говорится в заявлении.