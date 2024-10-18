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НОВОСТИ

Саммит ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии в ЕС

09:05 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит ЕС заявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в сообщество, обвинив страну в нарушении европейских ценностей. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

«Европейский совет выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства, который идет против ценностей и принципов, на которых основан Евросоюз. Этот подрывает европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс приема в ЕС», — говорится в заявлении.

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