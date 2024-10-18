Два человека погибли при опрокидывании судна в порту Корсаков на Сахалине

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли при опрокидывании грузового судна в порту Корсаков на Сахалине. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.

«По предварительным данным, 18 октября 2024 года в порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно. На борту судна находились семь членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения четырех человек», — проинформировали в следственном управлении.