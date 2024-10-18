Два человека погибли при опрокидывании судна в порту Корсаков на Сахалине
09:20 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли при опрокидывании грузового судна в порту Корсаков на Сахалине. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.
«По предварительным данным, 18 октября 2024 года в порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно. На борту судна находились семь членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения четырех человек», — проинформировали в следственном управлении.
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