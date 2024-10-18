Халед Машаль стал новым главой ХАМАС после уничтожения Синвара — СМИ
09:32 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль возглавил организацию после уничтожения израильской армией председателя политбюро ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщил со ссылкой на источники ливанский новостной портал LBCI.
Источники подтвердили, что Халед Машаль взял на себя роль исполняющего обязанности главы движения и теперь он отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах по вопросам освобождения заложников. Источники также указали, что «руководство ХАМАС проинформировало турецких, катарских и египетских чиновников о смерти Синвара».
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