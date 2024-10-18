Макрон предложил Польше помощь в защите границы с Белоруссией
10:00 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил польским властям помощь в защите границы республики с Белоруссией, а также выразил желание приехать туда. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам первого дня саммита ЕС.
«Я получил также предложения от государств ЕС. В последний момент — прямо перед окончанием заседания — президент Франции [Эмманюэль Макрон] спросил, стоит ли ему приехать и посмотреть на эту границу, может ли Франция как-то помочь», — заявил Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях его канцелярии.
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