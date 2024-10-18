10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что наличие ядерного оружия является единственной альтернативой членству в НАТО, были сделаны на фоне нежелания западных стран принимать представленный им «план» урегулирования конфликта. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph (DT).

Согласно источникам издания в сфере безопасности Украины, власти в Киеве начинают впадать в отчаяние из-за неготовности Запада принять страну в НАТО. DT отметила, что западные чиновники холодно отнеслись к «плану» Зеленского. По их мнению, это список пожеланий и просьб, а не глубоко продуманная стратегия.

Собеседники газеты согласились с тем, что в словах Зеленского «присутствует элемент позерства и балансирования на грани фола», однако призвали отнестись к ним серьезно. «Есть понимание, что к странам с ядерным оружием относятся по-другому. Это экзистенциальный конфликт для Украины. Кажется, что некоторые на Запада не понимают этого», — заявил DT один из источников на Украине.

В свою очередь опрошенные газетой эксперты выразили сомнения в том, что наличие у Украины ядерного оружия может служить фактором сдерживания. «Как бы ядерная Украина сдерживала ядерную Россию? Как бы ядерное оружие помогло Украине в Крыму и на востоке Украины? Это не волшебная палочка, как думают люди», — сказал сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг. По мнению эксперта вашингтонского Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом и включен в перечень нежелательных НПО) Анкита Панды, разговоры о ядерном оружии не станут «выигрышной стратегией» для Зеленского в переговорах по вопросу членства в НАТО.

В четверг Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что наличие у Киева ядерного оружия является единственной альтернативой НАТО. Позднее газета Bild со ссылкой на источник сообщила, что власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. После этого Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте указал, что украинские власти не собираются создавать ядерное оружие.