Турпоток по России в зимний сезон может составить 33 млн поездок — МЭР

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический поток по России с ноября 2024 года по март 2025 года прогнозируется на уровне 33 млн поездок — на 4 млн больше, чем годом ранее. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе всероссийского совещания по подготовке к зимнему туристическому сезону.

«Мы прогнозируем турпоток на ноябрь — март в районе 33 млн поездок, что на 4 млн больше, чем в прошлом году», — сказал он.