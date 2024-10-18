Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Сербии, есть раненые

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел на военном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак. Об этом сообщила газета Blic («Блиц»).

По ее информации, четыре человека пострадали. На месте работают бригады полиции и скорой помощи.