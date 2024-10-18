Трамп назвал Зеленского ответственным за начало конфликта на Украине, это важно — Медведев

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает важным на будущее, что кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского ответственным за начало конфликта.

«Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной, а вернее говоря — за гражданскую войну, несет грязно-зеленая наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность», — написал политик в своем телеграм-канале. Медведев отметил, что это признание ничего не изменит в позиции США, даже если Трамп вернет себе Овальный кабинет. «Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее», — подчеркнул замглавы Совбеза РФ.