0
0
49
НОВОСТИ

Трамп назвал Зеленского ответственным за начало конфликта на Украине, это важно — Медведев

12:20 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает важным на будущее, что кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского ответственным за начало конфликта.

«Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной, а вернее говоря — за гражданскую войну, несет грязно-зеленая наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность», — написал политик в своем телеграм-канале. Медведев отметил, что это признание ничего не изменит в позиции США, даже если Трамп вернет себе Овальный кабинет. «Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее», — подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 18.10.2024
Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Сербии, есть раненые
0
91
12:00 18.10.2024
Украина не сможет вести переговоры с РФ с позиции силы, поскольку терпит поражение — Орбан
0
107
11:32 18.10.2024
Турпоток по России в зимний сезон может составить 33 млн поездок — МЭР
0
142
11:20 18.10.2024
Спецслужбы выясняют, действительно ли Украина может создать ядерное оружие — Орбан
0
186
11:05 18.10.2024
Темпы роста ВВП Китая за три квартала составили 4,8%
0
185
11:00 18.10.2024
Шольц подтвердил, что Германия не будет передавать Украине Taurus
0
237
10:32 18.10.2024
Маск назвал Харрис сменившей Байдена марионеткой
0
238
10:20 18.10.2024
Президент Аргентины упрекнул посла США в отсутствии помощи с МВФ — La Nacion
0
239
10:05 18.10.2024
Зеленский сделал заявления о ядерном оружии от отчаяния после неприятия его «плана» — DT
0
288
10:00 18.10.2024
Макрон предложил Польше помощь в защите границы с Белоруссией
0
265

Возврат к списку