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План Зеленского не вызвал энтузиазма на Западе — глава Минобороны Польши

13:20 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Так называемый план урегулирования конфликта между Киевом и Москвой, представленный украинским президентом Владимиром Зеленским, не был принят с энтузиазмом на Западе и не приведет к изменению ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявил журналистам глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на полях заседания руководителей военных ведомств стран НАТО.

«Большого энтузиазма ни на заседании Совета ЕС, ни в штаб-квартире НАТО [в отношении плана Зеленского] нет, поскольку ситуация на фронте очень сложная, существует огромная усталость от войны», — отметил министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. «Этот план в любом случае не позволит решить вопрос и не является таким ясным, ярким светом [в конце туннеля], который изменит действительность», — добавил польский политик.

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