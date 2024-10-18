План Зеленского не вызвал энтузиазма на Западе — глава Минобороны Польши
13:20 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так называемый план урегулирования конфликта между Киевом и Москвой, представленный украинским президентом Владимиром Зеленским, не был принят с энтузиазмом на Западе и не приведет к изменению ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявил журналистам глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на полях заседания руководителей военных ведомств стран НАТО.
«Большого энтузиазма ни на заседании Совета ЕС, ни в штаб-квартире НАТО [в отношении плана Зеленского] нет, поскольку ситуация на фронте очень сложная, существует огромная усталость от войны», — отметил министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. «Этот план в любом случае не позволит решить вопрос и не является таким ясным, ярким светом [в конце туннеля], который изменит действительность», — добавил польский политик.
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