В Варшаве мигранты начинают захватывать пустующие квартиры — лидер оппозиции
14:00 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Находящиеся в польской столице мигранты в ряде районов начинают силой захватывать пустующие квартиры. Об этом заявил на пресс-конференции в Сейме (нижней палате парламента) лидер бывшей правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский.
«Уже сегодня в Варшаве есть такие места, где дело доходит до попыток взлома квартир мигрантами, — сказал он. — Безопасность под угрозой, мигранты занимают пустующие помещения».
Качиньский добавил, что «от общественности это явление скрывают».
Лидер ПиС не уточнил, о каких конкретно варшавских районах идет речь и сколько подобных случаев уже произошло.
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