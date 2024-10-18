В Варшаве мигранты начинают захватывать пустующие квартиры — лидер оппозиции

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находящиеся в польской столице мигранты в ряде районов начинают силой захватывать пустующие квартиры. Об этом заявил на пресс-конференции в Сейме (нижней палате парламента) лидер бывшей правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский.

«Уже сегодня в Варшаве есть такие места, где дело доходит до попыток взлома квартир мигрантами, — сказал он. — Безопасность под угрозой, мигранты занимают пустующие помещения».

Качиньский добавил, что «от общественности это явление скрывают».

Лидер ПиС не уточнил, о каких конкретно варшавских районах идет речь и сколько подобных случаев уже произошло.