В плен за неделю сдались 48 украинских военных — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сорок восемь украинских военнослужащих сдались в плен в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 48 украинских военнослужащих», — сказали в ведомстве.