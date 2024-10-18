Прибыль банков РФ в сентябре составила 336 млрд руб., с начала года — 2,7 трлн руб.

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибыль российских банков в сентябре снизилась на 23% к августу и составила 336 млрд рублей, с начала года она достигла 2,7 трлн рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

«Чистая прибыль сектора составила 336 млрд руб., что на 98 млрд руб., или 23%, ниже результата августа (433 млрд руб.). Прибыль снизилась из-за роста резервов и меньшей валютной переоценки», — отмечает регулятор.

За 9 месяцев 2024 года банки заработали 2,7 трлн руб., на 5% больше, чем годом ранее за счет роста бизнеса и низкой стоимости риска по корпоративному портфелю.