ВСУ покинули позиции у Любимовки Курской области, испугавшись полного окружения — МО РФ
16:12 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевики подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Любимовки Курской области, осознав возможность полного окружения, покинули свои позиции. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля бегства боевиков ВСУ из района Любимовки в сторону границы с Украиной.
«Боевики подразделений ВСУ в районе населенного пункта Любимовка Курской области, осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск „Север“, покинули свои позиции и бежали в сторону границы с Украиной. На кадрах зафиксировано нанесение поражения убегающим украинским боевикам сбросами боеприпасов с FPV-дронов», — рассказали в МО РФ.
НОВОСТИ
- 17:00 18.10.2024
- В ООН заявили, что регулярно публикуют сведения о пытках россиян в украинском плену
- 16:32 18.10.2024
- ХАМАС заявило, что заложники не будут освобождены до вывода сил Израиля из Газы
- 16:25 18.10.2024
- Эффект от генеративного искусственного интеллекта для Сбера превысит 10 миллиардов рублей в этом году
- 16:20 18.10.2024
- Сбер, Минфин и ВШЭ объединили усилия по финансовому просвещению граждан
- 16:00 18.10.2024
- Сейчас не время для новых налоговых льгот — замминистра финансов РФ
- 15:32 18.10.2024
- Валенса признался в намерении поддержать чеченских сепаратистов в 1990-е годы
- 15:12 18.10.2024
- ВСУ потеряли более 505 человек на курском направлении за сутки — МО РФ
- 15:00 18.10.2024
- Прибыль банков РФ в сентябре составила 336 млрд руб., с начала года — 2,7 трлн руб.
- 14:58 18.10.2024
- Ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» представят в Индии при поддержке "Роснефти"
- 14:32 18.10.2024
- В плен за неделю сдались 48 украинских военных — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать