ВСУ покинули позиции у Любимовки Курской области, испугавшись полного окружения — МО РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Любимовки Курской области, осознав возможность полного окружения, покинули свои позиции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля бегства боевиков ВСУ из района Любимовки в сторону границы с Украиной.

«Боевики подразделений ВСУ в районе населенного пункта Любимовка Курской области, осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск „Север“, покинули свои позиции и бежали в сторону границы с Украиной. На кадрах зафиксировано нанесение поражения убегающим украинским боевикам сбросами боеприпасов с FPV-дронов», — рассказали в МО РФ.