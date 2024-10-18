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НОВОСТИ

ХАМАС заявило, что заложники не будут освобождены до вывода сил Израиля из Газы

16:32 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС не освободит удерживаемых им заложников до вывода израильских сил из блокированного сектора Газа. Об этом говорится в некрологе по случаю смерти лидера радикальной организации Яхьи Синвара, опубликованном в ее телеграм-канале.

«Мы (сторонники ХАМАС — прим. ТАСС) заявляем, что заложники, удерживаемые отрядами сопротивления, не вернутся [домой], пока не будет прекращена агрессия [Израиля] в секторе Газа, пока не будут выведены [израильские] войска из анклава и освобождены палестинские заключенные [в израильских тюрьмах]», — указывается в тексте.

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