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НОВОСТИ

РФ, КНР, Индию и Саудовскую Аравию ожидает «позитивный рост» экономики — Путин

17:32 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прогнозирует, что экономики РФ, Китая, Индии и Саудовская Аравия будут демонстрировать «позитивный рост», а государства Африки и Юго-Восточной Азии — опережающий.

«Рост, позитивный рост, будет в таких мощных странах, как Китай, Индия, позитивный рост будет в России, Саудовской Аравии, но опережающий рост будут демонстрировать страды Юго-Восточной Азии и Африки», — сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

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