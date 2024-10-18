США «лет на 15 опоздали» и не смогут остановить развитие Китая — Путин

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не смогут остановить развитие Китая, санкции Вашингтона обернулись против него самого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

«Соединенные Штаты опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая, это невозможно сделать, так же как невозможно сказать Солнцу — не вставай, оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, они связаны с миллионом факторов. Эта попытка сдержать развитие Китая, она негативно отражается на экономике самих Соединенных Штатов. Они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентоспособными», — сказал Путин.