Единая валюта в БРИКС пока не рассматривается, этот вопрос пока не созрел — Путин

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос создания единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается, он пока не созрел. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

«Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, он и не созрел. Нам нужно быть очень аккуратными, здесь мы должны действовать постепенно, не спеша», — отметил российский лидер.