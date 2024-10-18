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Единая валюта в БРИКС пока не рассматривается, этот вопрос пока не созрел — Путин

18:40 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос создания единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается, он пока не созрел. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

«Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос, он и не созрел. Нам нужно быть очень аккуратными, здесь мы должны действовать постепенно, не спеша», — отметил российский лидер.

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