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Путин не поедет на G20 в Бразилию, чтобы не срывать саммит

18:00 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в этом году, чтобы не срывать мероприятие.

Речь об этом зашла на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. «Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю», — заметил Путин, комментируя возможность своей поездки в Бразилию на фоне ордера МУС на его арест. Российский лидер указал, что с президентом Бразилии у него «прекрасные дружеские отношения».

«Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить этот МУС [в качестве ограничительного фактора], разговор будет только об этом. Мы фактически сорвем работу „двадцатки“. Зачем? Мы же взрослые люди», — объяснил свою позицию глава российского государства.

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