МУС быстро замолчал насчет Ближнего Востока после окрика из США — Путин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, как быстро Международный уголовный суд (МУС) перестал грозить ближневосточным деятелям, услышав «цыкание» из США.

Тема была поднята на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Путина спросили о возможности визита в Бразилию на саммит G20 с учетом ордера МУС.

«По поводу „независимости“ [МУС]. Мне бы не хотелось здесь ничего нагнетать, но тем не менее мы знаем: Международный уголовный суд заявил о том, что он собирается принять решение в отношении некоторых политических деятелей с Ближнего Востока. А потом на него из Соединенных Штатов цыкнули — и он заткнулся», — со смехом обрисовал ситуацию Путин. «И где это все?» — поинтересовался он, говоря о несостоявшихся решениях МУС по Ближнему Востоку.