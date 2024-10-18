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Законопроекты о запрете пропаганды чайлдфри нужно доработать, учесть монашество — РПЦ

22:00 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает законопроекты о запрете идеологии чайлдфри, вместе с тем его необходимо доработать, чтобы учесть монашеский образ жизни, исключающий деторождение. Об этом сказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), слова которой ТАСС привели в правовом управлении.

Авторами законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри стали председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, к ним присоединилась большая группа депутатов и сенаторов. Один из документов запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, в интернете, СМИ, кино и рекламе, другой — вводит штрафы за публичную пропаганду идей чайлдфри.

«Данные законопроекты заслуживают поддержки, поскольку они позволят очистить информационное пространство от пропаганды абортов и деструктивного репродуктивного поведения, вместе с тем законопроекты нуждаются в доработке, поскольку их принятие в действующей редакции приведет к тому, что под запретом окажется распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение», — говорится в сообщении.

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом направлено обращение в адрес авторов законопроекта с просьбой внести в них соответствующие поправки, уточнили ТАСС.

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